Oczka wodne, tarasy i schrony. Jest decyzja rządu

Chodzi m.in. o wolnostojące przydomowe budowle ochronne (schrony) o powierzchni użytkowej do 35 m kw. (bez zmiany zewnętrznych ścian i konstrukcji); wolnostojące budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej do 200 m kw.; kontenery telekomunikacyjne do 35 m kw. i 3 m wysokości; przydomowe zadaszone tarasy do 35 m kw. powierzchni zadaszenia.