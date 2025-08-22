"Zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej". Utrudnienia w bankach

Siedem instytucji finansowych zaplanowało na weekend prace serwisowe, które będą oznaczać utrudnienia w dostępie do pieniędzy. Są to: PKO PB, Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski, Citi Handlowy, BOŚ Bank, Nest Bank.

PKO BP

PKO BP zaplanował przerwę w najbliższą niedzielę 24.08.2025 r. w godz. 00:30-05:00. W związku z nią klienci:

- nie skorzystają z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO biznes, - nie skorzystają z serwisu i aplikacji PKO Junior, - aplikacją IKO wypłacą pieniądze z bankomatów oraz zapłacą w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą Blika (z wyjątkiem sytuacji, kiedy źródłem płatności Blik jest karta kredytowa). Pozostałe funkcje będą niedostępne, - nie skorzystają z aplikacji iPKO biznes, - nie zapłacą w internecie "Płacę z iPKO",

Nie będzie działać też funkcja otwartej bankowości (Open Banking).

Wszystkie karty będą działać w bankomatach, sklepach stacjonarnych oraz przy płatnościach w internecie. Mogą występować trudności w transakcjach kartami kredytowymi.

W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. "Jeśli możesz, zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej" – zaleca PKO BP.

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska zaplanował przerwę w nocy z soboty na niedzielę. W związku z tym:

od godziny 23:00 do 0:10 nie będzie dostępna aplikacja mobilna.

od godziny 23:00 do 7:00 nie będą dostępne także: - bankowość internetowa, - przelewy zwykłe, - przelewy natychmiastowe (Express Elixir, BlueCash), - płatność w sklepach internetowych (Przelew24), - Blik, - Kantor Santander.

Bank zapewnia w komunikacie, że klienci będą mogli płacić kartą w sklepach i w internecie. Będą mogli także używać karty w bankomatach i wpłatomatach.

mBank

W nocy z 23 na 24 sierpnia br., z soboty na niedzielę, mBank zaplanował prace serwisowe w związku z czym klienci mogą napotkać następujące utrudnienia:

eMakler W sobotę 23 sierpnia od godziny 7.00 do godziny 10.00 nie zalogują się do eMaklera i aplikacji mBank Giełda.

Karty Przez całą noc zapłacą kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach, skorzystasz z bankomatu. Płatność kartą w internecie nie będzie możliwa między godziną 2.30 a 7.00.

Serwis transakcyjny i aplikacja mobilna Między godziną 2.30 a 7.00 nie zalogują się również na swoje konto w internecie oraz aplikacji mobilnej. W tym samym czasie nie złożą żadnego wniosku.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski zaplanował prace serwisowe w nocy z soboty na niedzielę, 23 na 24 sierpnia, od 23:30 do 6:30. W związku z nimi w tym czasie wystąpią czasowe utrudnienia w korzystaniu z usług bankowych, w tym:-

- bankomatów i wpłatomatów, - systemu bankowości internetowej Moje ING i jego wersji mobilnej, - systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, - płatności Blik, - przelewów ekspresowych, - płatności internetowych za pomocą Płać z ING, - płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS, - automatycznego poboru opłat za przejazd autostradami, - specjalnego interfejsu PSD2, - transakcji we wrzutniach, które mogą być realizowane offline, - nie będzie możliwości dokonywania zakupu produktów w Moim ING i na stronie www.ing.pl (w tym pożyczek i kont, także oszczędnościowych).

Ponadto, mogą występować problemy w realizacji transakcji kartowych i nie będzie można aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN.

Do tego w sobotę w godzinach 08.00 - 18.00 niedostępny będzie moduł Makler w Moim ING.

Citi Handlowy

"W związku z pracami serwisowymi, 23 sierpnia w godzinach 0:00-11:00 mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w dostępie do systemów bankowych i realizacji transakcji" - podano w komunikacie.

BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska, inaczej BOŚ Bank, poinformował, że z powodu wykonywania prac serwisowych od 22.08.2025 (piątek) godz. 22:00 do 23.08.2025 (sobota) godz. 10:00, system i aplikacja mobilna BOŚBank24, usługa mojeID oraz TeleBOŚ będą niedostępne.

"Płatności kartą i przelewy przychodzące Express Elixir będą działać prawidłowo. Infolinia Banku będzie dostępna z ograniczoną funkcjonalnością" - podał bank w komunikacie.

Nest Bank

23 sierpnia (sobota) od godz. 0:30 - 7:00 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą całkowicie niedostępne - podał Nest Bank w Komunikacie.

Oznacza to, że:

- nie będzie można zalogować się do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej, - nie będzie dostępny ani BLIKA ani Visa Mobile, - nie będzie można potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności ani zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej. "W tym czasie będziecie mogli płacić kartą płatniczą, także za pomocą Apple Pay, Google Pay i zegarkiem bądź opaską (Fitbit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay) w sklepach stacjonarnych oraz wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatów używając karty płatniczej" - podaje bank.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: tvn24.pl