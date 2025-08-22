"Zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej". Utrudnienia w bankach
Siedem instytucji finansowych zaplanowało na weekend prace serwisowe, które będą oznaczać utrudnienia w dostępie do pieniędzy. Są to: PKO PB, Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski, Citi Handlowy, BOŚ Bank, Nest Bank.
PKO BP
PKO BP zaplanował przerwę w najbliższą niedzielę 24.08.2025 r. w godz. 00:30-05:00. W związku z nią klienci:
- nie skorzystają z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO biznes, - nie skorzystają z serwisu i aplikacji PKO Junior, - aplikacją IKO wypłacą pieniądze z bankomatów oraz zapłacą w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą Blika (z wyjątkiem sytuacji, kiedy źródłem płatności Blik jest karta kredytowa). Pozostałe funkcje będą niedostępne, - nie skorzystają z aplikacji iPKO biznes, - nie zapłacą w internecie "Płacę z iPKO",
Nie będzie działać też funkcja otwartej bankowości (Open Banking).
Wszystkie karty będą działać w bankomatach, sklepach stacjonarnych oraz przy płatnościach w internecie. Mogą występować trudności w transakcjach kartami kredytowymi.
W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. "Jeśli możesz, zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej" – zaleca PKO BP.
Santander Bank Polska
Santander Bank Polska zaplanował przerwę w nocy z soboty na niedzielę. W związku z tym:
od godziny 23:00 do 0:10 nie będzie dostępna aplikacja mobilna.
od godziny 23:00 do 7:00 nie będą dostępne także: - bankowość internetowa, - przelewy zwykłe, - przelewy natychmiastowe (Express Elixir, BlueCash), - płatność w sklepach internetowych (Przelew24), - Blik, - Kantor Santander.
Bank zapewnia w komunikacie, że klienci będą mogli płacić kartą w sklepach i w internecie. Będą mogli także używać karty w bankomatach i wpłatomatach.
mBank
W nocy z 23 na 24 sierpnia br., z soboty na niedzielę, mBank zaplanował prace serwisowe w związku z czym klienci mogą napotkać następujące utrudnienia:
eMakler W sobotę 23 sierpnia od godziny 7.00 do godziny 10.00 nie zalogują się do eMaklera i aplikacji mBank Giełda.
Karty Przez całą noc zapłacą kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach, skorzystasz z bankomatu. Płatność kartą w internecie nie będzie możliwa między godziną 2.30 a 7.00.
Serwis transakcyjny i aplikacja mobilna Między godziną 2.30 a 7.00 nie zalogują się również na swoje konto w internecie oraz aplikacji mobilnej. W tym samym czasie nie złożą żadnego wniosku.
ING Bank Śląski
ING Bank Śląski zaplanował prace serwisowe w nocy z soboty na niedzielę, 23 na 24 sierpnia, od 23:30 do 6:30. W związku z nimi w tym czasie wystąpią czasowe utrudnienia w korzystaniu z usług bankowych, w tym:-
- bankomatów i wpłatomatów, - systemu bankowości internetowej Moje ING i jego wersji mobilnej, - systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, - płatności Blik, - przelewów ekspresowych, - płatności internetowych za pomocą Płać z ING, - płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS, - automatycznego poboru opłat za przejazd autostradami, - specjalnego interfejsu PSD2, - transakcji we wrzutniach, które mogą być realizowane offline, - nie będzie możliwości dokonywania zakupu produktów w Moim ING i na stronie www.ing.pl (w tym pożyczek i kont, także oszczędnościowych).
Ponadto, mogą występować problemy w realizacji transakcji kartowych i nie będzie można aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN.
Do tego w sobotę w godzinach 08.00 - 18.00 niedostępny będzie moduł Makler w Moim ING.
Citi Handlowy
"W związku z pracami serwisowymi, 23 sierpnia w godzinach 0:00-11:00 mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w dostępie do systemów bankowych i realizacji transakcji" - podano w komunikacie.
BOŚ Bank
Bank Ochrony Środowiska, inaczej BOŚ Bank, poinformował, że z powodu wykonywania prac serwisowych od 22.08.2025 (piątek) godz. 22:00 do 23.08.2025 (sobota) godz. 10:00, system i aplikacja mobilna BOŚBank24, usługa mojeID oraz TeleBOŚ będą niedostępne.
"Płatności kartą i przelewy przychodzące Express Elixir będą działać prawidłowo. Infolinia Banku będzie dostępna z ograniczoną funkcjonalnością" - podał bank w komunikacie.
Nest Bank
23 sierpnia (sobota) od godz. 0:30 - 7:00 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą całkowicie niedostępne - podał Nest Bank w Komunikacie.
Oznacza to, że:
- nie będzie można zalogować się do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej, - nie będzie dostępny ani BLIKA ani Visa Mobile, - nie będzie można potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności ani zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej. "W tym czasie będziecie mogli płacić kartą płatniczą, także za pomocą Apple Pay, Google Pay i zegarkiem bądź opaską (Fitbit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay) w sklepach stacjonarnych oraz wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatów używając karty płatniczej" - podaje bank.
