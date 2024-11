Na realizację tego konkretu czeka wielu Polaków. Znów ruszają prace

W listopadzie Stały Komitet Rady Ministrów podjął decyzję o wznowieniu prac nad projektem w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Aktualnie proponowanym terminem wejścia w życie ustawy jest 1 stycznia 2026 roku - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podwyższenie zasiłku znajduje się na liście stu konkretów.

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w przypadku śmierci i związanej z tym konieczności pochówku. Obecna kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł i pozostaje niezmienna od 2011 r.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego dopiero w 2026 roku

Ministerstwo rodziny pracuje nad podwyższeniem tego świadczenia do 7 tys. zł i jego waloryzacją. Projekt w tej sprawie jest po konsultacjach publicznych. Resort chciał, by nowe zasady weszły w życie w przyszłym roku.Jednym z tak zwanych stu konkretów obietnic Koalicji Obywatelskiej, była podwyżka zasiłku pogrzebowego do wysokości 150 proc. płacy minimalnej. Był to konkret numer 19:

"Podniesiemy zasiłek pogrzebowy do 150 proc płacy minimalnej – czyli od lipca 2024 będzie to 6450 zł. Obecnie to 4000zł". Mamy jednak listopad, a zasiłek pogrzebowy wciąż wynosi 4 tys. zł. Tyle samo od 2011 roku.

MRPiPS przekazało, że 19 września projekt w sprawie zasiłku pogrzebowego został zdjęty z porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów ze względu sytuację powodziową i wprowadzany w tym czasie stan klęski żywiołowej. Jak wskazał resort rodziny, zaistniała wówczas potrzeba "zabezpieczenia środków finansowych na usuwanie skutków powodzi", dlatego projekt został odroczony. Ministerstwo poinformowało, że w listopadzie Stały Komitet Rady Ministrów podjął decyzję o wznowieniu prac nad projektem. "Aktualnie proponowanym terminem wejścia w życie ustawy jest dzień 1 stycznia 2026 r." - podało MRPiPS.

Ile będzie wynosił nowy zasiłek pogrzebowy?

W czasie konsultacji nad projektem zaistniały rozbieżności między ministerstwem rodziny a resortem finansów dotyczące kwoty podwyżki. MF optuje bowiem za wzrostem zasiłku do ok. 6 tys. 450 zł. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że obecna kwota zasiłku pogrzebowego (4 tys. zł) nie pokrywa nawet większości kosztów pogrzebu. Zwrócono uwagę, że obecnie koszty pogrzebu wynoszą minimum 8-10 tys. zł. Kwoty te są różne w zależności od regionu organizacji pogrzebu - w większych miastach ceny są zwykle wyższe niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach. W projekcie zaproponowano, by kwota zasiłku pogrzebowego, była podwyższana co roku, w marcu o wskaźnik inflacji.

Okła-Drewnowicz: projekt jets na finiszu

W ostatnią sobotę gościem Marcina Zaborskiego była Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej. Zapowiadała, że prace nad zasiłkiem są "na finiszu". - W ubiegłym tygodniu było kolejne posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów, które się tym zajmowało. Na chwilę jeszcze wrócił do uzgodnień takich wewnętrznych, ponieważ chodzi o doprecyzowanie, czy rzeczywiście w ustawie o pomocy społecznej na przykład, wpisywać konkretną kwotę, którą mają wypłacać samorządy w związku z pogrzebem - powiedziała Okła-Drewnowicz.

Na uwagę, że w projekcie, nad którym rząd teraz pracuje, ministerstwo wskazuje datę styczeń 2026 roku jako wejście zmian w życie ministra odpowiedziała, że jaki będzie ostateczny kształt projektu to dowiemy się jak on "wyjdzie z tego rządu mówiąc kolokwialnie".

- Owszem obietnica była Koalicji Obywatelskiej, natomiast mamy pewne realia, które mamy odziedziczone po poprzednikach i wykonujemy po kolei bardzo wiele różnych ustaw, które obiecaliśmy. I ta ustawa, którą też obiecaliśmy, jest w trakcie procedowania i mówimy o kwocie znacznie podwyższonej zasiłku pogrzebowego i ten projekt jest bardzo zaawansowany i on zaraz wyjdzie z rządu - powiedziała. - On jest naprawdę na finiszu, jeśli chodzi o prace rządowe. To jest kwestia nie tylko samej kwoty, to jest kwestia mechanizmu wzrostu tej kwoty w przyszłości. To jest kwestia taka, czy mają być dodatkowe, czy też inaczej zapisane środki na przykład na kwestie związane z pogrzebem, jak na przykład sprowadzanie zwłok. Bo o tym mówi ustawa o pomocy społecznej - dodała.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: PAP