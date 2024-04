Ważny termin dla rodziców. Zostało kilka dni

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o 800 plus należy złożyć do końca kwietnia. Pierwsze wypłaty na kolejny okres rozliczeniowy ruszą w czerwcu.

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Wnioski na ten okres można składać od 1 lutego.

Nowy wniosek o 800 plus. Do kiedy wniosek

Chcąc zachować ciągłość wypłat wniosek o 800 plus należy złożyć do końca kwietnia. Dzięki temu można mieć pewność, że w czerwcu świadczenie zostanie przelane na konto. Można go złożyć przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

W przypadku, gdy wniosek złożymy po 30 kwietnia, ale przed 1 lipca, to mamy zagwarantowane, że świadczenie nam nie przepadnie, ale zostanie wypłacone później. Natomiast, gdy złożymy wniosek po 30 czerwca, na przykład w sierpniu to wówczas świadczenie za czerwiec i lipiec nam przepadnie i dostaniemy je dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożymy wniosek.

Komu przysługuje świadczenie 800 plus

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieniła się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba było składać dodatkowego wniosku. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.