Podwyżki dla emerytów i rencistów. Jest propozycja rządu

Wzrost emerytur i rent w 2021 roku o co najmniej 50 złotych brutto, przy czym najniższe miałyby wynieść 1250 złotych - oto główne założenia projektu, który opublikowano w wykazie prac rządu. Dodano w nim, że najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma wynieść 937 złotych 50 groszy.

Projekt rządu

Dlatego rząd proponuje, aby w 2021 r., podobnie jak w poprzednich latach, zmodyfikować obecnie obowiązujące zasady waloryzacji. Zgodnie z propozycją wszystkie emerytury i renty w 2021 r. wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł.