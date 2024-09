"Wyłączymy na kilka godzin bank"

Bank Pekao

- 28 września w godz. 8.00-13.00 nie zalogujesz się do platformy eTrader Pekao; - 29 września w godz. 3.00-6.00 nie skorzystasz z Blika w aplikacji PeoPay; - 29 września w godz. 9.00-20.00 nie zalogujesz się do platformy eTrader Pekao i możesz mieć trudności w dostępie do składania dyspozycji i zleceń na rachunkach inwestycyjnych w serwisie Pekao24 i aplikacji PeoPay".