Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje i ile wynosi?

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła od 1 stycznia 2025 roku do ponad 3,2 tysiąca złotych miesięcznie. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Komu przysługuje ta forma pomocy finansowej i na jak długo można ją otrzymać?

Rząd ustalił świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku na 3287 zł, to więcej o 10 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Podwyżka wynika ze wzrostu pensji minimalnej do 4666 zł brutto

Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło w 2025 r. o 299 zł.

Co to jest świadczenie pielęgnacyjne i komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego, wypłacanego każdego miesiąca osobom, które sprawują opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami.

Ubiegając się o to wsparcie, należy pamiętać, że od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy regulujące. Zgodnie z nimi świadczenie pielęgnacyjne mogą pobierać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Przysługuje ono następującym opiekunom osoby z niepełnosprawnościami:

matce lub ojcu,

innym osobom, na których przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

opiekunowi faktycznemu dziecka,

rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Zasady obowiązują osoby, które składają wniosek o świadczenie pielęgnacyjne po 1 stycznia 2024 roku. Mogą się one ubiegać o tę formę wsparcia tylko i wyłącznie na tych warunkach. Natomiast opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którym przyznano świadczenie w poprzedniej wersji, w dalszym ciągu mogą z niego korzystać - na zasadzie praw nabytych. Jednak zgodnie z obowiązującymi wówczas regulacjami. Opiekunowie zachowają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Muszą jednak w ciągu trzech miesięcy od jego otrzymania złożyć wniosek, z zaznaczeniem, że zachowują prawo do wypłaty w niezmienionej formie. Mogą natomiast zamienić je na świadczenie w nowej odsłonie. W takim przypadku należy złożyć wniosek o nowe świadczenie z jednoczesnym oświadczeniem o rezygnacji ze starego.

Ile dostaje opiekun osoby niepełnosprawnej w 2025?

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2025 r. wynosi 3287 zł miesięcznie.

Kwota ta podlega corocznej waloryzacji, czyli zwiększeniu jego wartości w celu utrzymania go w realnej wysokości. Jego wysokość jest ściśle powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok. Ustalona kwota świadczenia pielęgnacyjnego każdego roku ogłaszana jest w Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Pieniężnej w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

W przypadku opieki nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością, kwota świadczenia przyznawana jest w zwielokrotnionej kwocie o 100 proc. na każdą dodatkową osobę. Warunkiem jest tu jednak złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.

Co ważne, świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny. Zatem nie ma tu progu dochodowego.

Czy przy świadczeniu pielęgnacyjnym można pracować?

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku umożliwiły podjęcie pracy zarobkowej przez opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Mogą oni pobierać świadczenie pielęgnacyjne, łącząc je z pracą zarobkową lub innymi dochodami, bez żadnych ograniczeń, a co za tym idzie bez wymogu rezygnacji z dotychczasowego zatrudnienia. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą, czy pobierających emeryturę, bądź rentę.

Zmiana przepisów umożliwiła również pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego przez rolników, bądź ich małżonków, czy też domowników, bez konieczności zaprzestania prowadzenia gospodarstwa.

Możliwość zarobkowania dotyczy jednak tylko i wyłącznie osób pobierających świadczenie na nowych zasadach, bo to właśnie nowelizacja przepisów dopuściła taką możliwość. Ci, którzy postanowili zostać przy starej formie świadczenia, nie mogą uzyskiwać innych dochodów.

Jak złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne - SR-5, można złożyć na dwa sposoby:

tradycyjnie, czyli w formie papierowej - na formularzu, który można wziąć z urzędu gminy czy miasta, bądź pobrać i wydrukować,

https://empatia.mpips.gov.pl/ lub portalu ePUAP drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia na stronielub portalu ePUAP http://epuap.gov.pl

Organami właściwymi do przyjmowania rozpatrywania i wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta - właściwy ze względu na adres zamieszkania.

Wymagane dokumenty do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne na "nowych zasadach", czyli tych obowiązujących od 1 stycznia 2024 roku: 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r., 2. Orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz - konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

lub

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 4. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, np. dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej.

Decyzja jest wydawana w ciągu miesiąca od poprawnie złożonego wniosku.

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Opiekun pobierający świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, czyli zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2024 roku, ma do niego prawo tylko do ukończenia przez swojego podopiecznego 18. roku życia.

Natomiast w przypadku, gdy opiekun pobiera to świadczenie na starych zasadach, wówczas przysługuje ono również do ukończenia 18. roku życia, lub do 25. roku, jeśli niepełnosprawność powstała w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej. Tu jednak musi zostać spełniony warunek o braku innych dochodów - również emerytury, czy renty.

W przypadku śmierci podopiecznego, jej opiekun zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ta odeszła.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: tvn24.pl