Co wpływa na ceny mieszkań? Najnowsza analiza

Dlaczego ceny na rynku nieruchomości nie chcą spadać? Z analizy HRE Investments wynika, że wpływ na to mają: napływ imigrantów, skokowy wzrost potrzeb mieszkaniowych oraz fakt, że inwestowanie w nieruchomości to dobra ochrona kapitału przed inflacją.

Rynek najmu

Przypomina on, że z punktu widzenia kształtowania się cen mieszkań bardzo ważne jest też to co stało się w ostatnich tygodniach na rynku najmu. Bezprecedensowy wzrost popytu przy ograniczonej podaży spowodował, że o około dwie trzecie spadła liczba ofert mieszkań na wynajem w ciągu zaledwie półtora miesiąca od wybuchu wojny. Skutkiem jest wzrost stawek czynszów o od kilkunastu do około 40 proc.

Potrzeby mieszkaniowe

"Jak długi musi być jednak ten termin, aby nieruchomości dawały pewność, że realnie zarobimy? Już 10 lat daje niemal taką właśnie gwarancję – tak sugerują dane z 15 krajów z lat 1975 – 2021 (Dane Banku Rozrachunków Międzynarodowych). Co więcej, nie tylko zarobimy, ale zarobimy tak dużo, że co najmniej pokonamy inflację" - uważa analityk HRE Investments.

"Nie bez znaczenia jest też fakt, że choć inflacja przekracza 10 proc., to dynamika, z którą rosną koszty budowy jest jeszcze większa. Ma to przełożenie na ceny, po których deweloperzy oferują mieszkania do sprzedaży. O ile ceny te zostaną zaakceptowane przez kupujących, to w krótkim czasie zwykło to mieć również przełożenie na ceny mieszkań używanych" - dodaje.