"Z kont znikały kwoty 500, 800, 1000 czy 1500 złotych". Policja ostrzega

W komunikacie zamieszczonym na stronie Komendy Głównej Policji czytamy, że do gorzowskich policjantów zgłosiło się kilkunastu pokrzywdzonych. "To zazwyczaj młodzi ludzie. Z ich kont znikały kwoty 500, 800, 1000 czy 1500 złotych. Łącznie ze wszystkich ostatnich przypadków to nawet kilkanaście tysięcy złotych" - wskazali funkcjonariusze.

Oszustwo "na Blika"

Po przejęciu konta w mediach społecznościowych przestępcy wysyłają do znajomych prośbę o szybką pożyczkę, bo "zabrakło na koncie", "muszę coś kupić", albo "stoję przy kasie i muszę natychmiast zapłacić". "I niestety te wiadomości nie są w żaden sposób weryfikowane. Nie podejrzewamy, że to oszustwo, bo przecież napisał do nas 'znajomy'. A to duży błąd" - podkreślono.