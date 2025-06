"Pogłoski o śmierci gotówki są mocno przesadzone"

Wzrost wypłat gotówkowych w momentach kryzysowych

- W takich momentach obserwowaliśmy wyraźny wzrost wypłat gotówkowych. Klienci zabezpieczali się na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, choć nie po to, by używać gotówki na co dzień, ale by mieć do niej dostęp w razie potrzeby – wyjaśniła.