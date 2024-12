Zmiana w sprawie PIT. Nowość w rozliczeniach z fiskusem

PIT za 2024 rok w aplikacji

e-Urząd Skarbowy coraz popularniejszy

- Dzięki przejściu na e-Korespondencję, można wysyłać i odbierać dokumenty z urzędu skarbowego w formie elektronicznej. W ten sposób można m. in. bardzo szybko uzyskać zaświadczenie z urzędu czy złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej. Poza tym podatnicy mogą też bezterminowo gromadzić swoją korespondencję w jednym miejscu i mają do niej nieprzerwany dostęp – powiedział wiceminister finansów.

Jak poinformował wiceszef MF "za pośrednictwem e-US użytkownicy złożyli już prawie 2,4 mln dokumentów, z czego aż 29 proc. złożonych tą drogą dokumentów to wnioski o wydanie zaświadczenia. Udostępniamy użytkownikom specjalny kreator pism do tworzenia różnego rodzaju dokumentów i ich wysłania do konkretnego organu". Wyjaśnił, że po to, by złożyć dokument za pośrednictwem e-US, nie trzeba mieć podpisu elektronicznego.