Dwie duże wygrane w Lotto

Podczas sobotniego losowania Lotto padły dwie szóstki. Wygrane wynoszą po niemal 1,6 miliona złotych. Oto liczby, które wylosowano w Lotto i Lotto Plus 13 września 2025 roku.

W sobotę, 13 września, w Lotto wylosowano następujące liczby: 3, 13, 14, 18, 25 i 27. Znalazły się one na kuponach dwóch graczy. Wartość wygranej to 1 595 904,70 zł.

Podczas ostatniego losowania Lotto trafiono także 79 piątek. Wysokość każdej wygranej to 4132,70 zł.

Warto pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 12, 19, 30, 34, 43 i 45. W tym przypadku główna wygrana nie padła. Trafiono natomiast 34 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci graczom po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

