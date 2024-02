Lista najbogatszych Polaków. Imponujący awans do czołówki

Wartość majątków stu najbogatszych Polaków w ciągu roku zwiększyła się o 38 miliardy złotych, czyli ponad 15 proc. i osiągnęła poziom 286 mld zł. "To tym bardziej znaczące, że nastąpił on po roku całkowitej stagnacji. Sytuacja wygląda jeszcze lepiej, gdy spojrzy się na listę w dłuższym, pięcioletnim horyzoncie czasowym. Od 2019 r. wartość majątków setki najbogatszych Polaków niemal się podwoiła – wówczas były one warte 149 mld zł" - napisał "Forbes".