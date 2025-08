Jak sprawdzić wysokość przyszłej emerytury?

Zbliżasz się do wieku emerytalnego i zastanawiasz się, jak wysoka będzie twoja przyszła emerytura? A może jesteś w kwiecie wieku i po prostu jesteś ciekaw, czy już teraz czegoś nie zrobić, by emerytura była większa? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przychodzi tu z pomocą i można wcześniej podejrzeć prognozę wysokości naszego świadczenia. Jak to zrobić?

Każdego roku, po waloryzacji składek emerytalnych, ZUS wylicza prognozę naszej przyszłej emerytury. Po ostatnim czerwcowym przeliczeniu konto podstawowe i kapitał początkowy zwiększono o 14,41 proc. zaś środki, które są na subkoncie o 9,49 proc.

Zgodnie z przepisami do 31 sierpnia każdego roku ZUS ma czas na poinformowanie o wysokości potencjalnej przyszłej emerytury według stanu na 31 grudnia danego roku. W prognozie widnieją aż cztery warianty:

- dwa na podstawie środków zgromadzonych na koncie: przy założeniu, że klient przestaje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz przy założeniu, że klient przestaje pracować od stycznia roku następnego.

- dwa warianty przy identycznych założeniach dla okresu pracy, ale dla środków zgromadzonych na koncie i subkoncie, jeśli ubezpieczony takowe posiada.

Możesz obliczyć sam w dowolnym momencie

Jeśli nie chcesz czekać na gotowe wyliczenia od ZUS, to możesz skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który dostępny jest zarówno na stronie Zakładu , jak i na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jednakże sam urząd zastrzega, że to narzędzie "oblicza tylko przybliżoną wysokość emerytury (tzw. prognozę), a nie faktyczną kwotę świadczenia, które dostaniesz w przyszłości". To ostatnie wyliczane jest dopiero w momencie złożenia wniosku o przejście na emeryturę.

Co uwzględnia kalkulator? Nie tylko informacje o składkach ubezpieczonego, kapitale początkowym i ich waloryzacji. To podstawa, ale do obliczeń potrzebne są także prognozy dotyczące wysokości przyszłych wynagrodzeń, planowanych waloryzacji składek, poziomu inflacji czy długości średniego dalszego trwania życia. Te wszystkie rzeczy zmieniają się wraz z sytuacją ekonomiczno-gospodarczą kraju.

Jak zaznacza ZUS, kalkulator jest zasilany danymi co roku. "Najpierw wprowadza się do niego dane prognozowane, a w dalszej części roku są one zastępowane danymi faktycznymi, np. przewidywane wskaźniki waloryzacji składek są zastępowane wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tak samo zmieniają się tablice średniego dalszego trwania życia ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny" – możemy przeczytać na stronie instytucji.

Jak to zrobić?

Po zalogowaniu się na swoje konto w PUE ZUS wybieramy z menu po lewej zakładkę "kalkulator emerytalny". Następnie, na jakich zasadach przechodzić będziemy na emeryturę. Tutaj, na podstawie danych o nas ZUS podpowie deklarowany rok przejścia na emeryturę oraz deklarowany miesiąc.

Kalkulator emerytalny

Lwia część informacji o nas będzie już uzupełniona. Do naszych obowiązków będzie należało podanie kwoty brutto obecnego wynagrodzenia oraz informacji dotyczących OFE. Następnie kalkulator poda nam naszą hipotetyczną przyszłą emeryturę.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: tvn24.pl