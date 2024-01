Rosną zaległości seniorów. Rekordzista ma do spłaty ponad 88 milionów złotych

Zaległości seniorów rosną

Autorzy raportu wskazali, że drugi rok znaczącej inflacji i wysokich kosztów życia okazał się dla najstarszej części polskiego społeczeństwa trudniejszy do przetrwania niż pierwszy. "O ile w okresie od listopada 2021 do listopada 2022, zaległości seniorów wzrosły o 0,43 miliarda złotych, a samych dłużników przybyło niecałe 4 tysiące do 387 tysięcy, to już rok później zmiana ta była ponad dwukrotnie wyższa. Na koncie seniorów pojawiło się 0,96 miliarda złotych nowych nieopłaconych w terminie bieżących zobowiązań oraz rat kredytów. Na koniec listopada ubiegłego roku zaległości te przekroczyły 11,6 miliarda złotych, a długi miało 395 tysięcy osób" - przekazał, cytowany w komunikacie, Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.