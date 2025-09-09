Kumulacja w Eurojackpot rośnie

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, a kumulacja rośnie do 420 milionów złotych. W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia. Oto liczby, które wylosowano 9 września 2025 roku.

We wtorek, 9 września, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 14, 18, 24, 27, 50 oraz 8 i 9.

Do wygrania było 360 mln zł, jednak nikt nie wytypował takiego zestawu liczb. To oznacza, że kumulacja rośnie do 420 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej rozbicia kumulacji byli dwaj gracze z Niemiec i jeden z Finlandii. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po ok. 727 tys. euro.

Z kolei w Polsce odnotowano sześć wygranych czwartego stopnia. Każda po 167,3 tys. zł.

Warto pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 12 września o godz. 20.00.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: tvn24.pl