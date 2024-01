Tyle można zarobić bez rejestrowania działalności. Nowe limity

Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł, a od lipca będzie wynosił - 3225 zł. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców podatnik nie musi rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75 procent płacy minimalnej.

Działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność nierejestrowana - limity

"Podlega ona opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym według skali podatkowej. W przypadku, gdy podatnik osiąga dochód tylko z działalności nierejestrowanej, to w 2023 roku nie zapłaciłby podatku, ponieważ kwota wolna wynosi obecnie 30 tys. zł" - wyjaśnia.

Od stycznia 2024 roku kwota wynagrodzenia minimalnego wynosi 4 242 zł. Od 1 lipca kwota ta zwiększy się do 4 300 zł.

"Oznacza to, że przez pierwsze półrocze miesięczny przychód z działalności nierejestrowanej nie może być większy niż 3 181,15 zł. W drugim półroczu nie może przekroczyć miesięcznie 3 225 zł. W konsekwencji będzie można zarobić nawet 38,4 tys. bez rejestrowania działalności. Trzeba jednak pamiętać o limitach miesięcznych, które mogą być barierą dla prowadzenia takiego biznesu" - zaznacza doradca podatkowy.

Nadchodzą zmiany

W Sejmie jednak jest przygotowywany projekt zmiany limitu przychodu 75 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na roczny limit wynoszący dziewięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Jest to więc odpowiednik dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia i współczynnika 75 proc..

"Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie rocznej, a nie miesięcznej, kwoty przychodu, do wysokości której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Taka zmiana byłaby korzystna dla podatników. Wyobraźmy sobie osobę, która wytwarza wyroby w długim czasie, a następnie w krótkim czasie je sprzedaje. W konsekwencji może okazać się, że przy dzisiejszych przepisach przekroczy limit miesięczny. Jednak, gdyby limit był liczony rocznie, to nie zostałby przekroczony. Z pewnością taka zmiana przyczyniłaby się do zwiększania aktywności wielu osób podejmujących drobną działalność zarobkową" - wyjaśnia Juszczyk.