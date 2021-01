Do obiegu trafi nowy banknot? Prezes NBP o możliwej emisji

Glapiński poinformował, że od lutego 2017 do końca 2020 r. NBP wprowadził do obiegu 46,5 mln banknotów o nominale 500 zł. Dodał, że pandemia sprzyjała temu, że banknoty o tym nominale były "bardzo akceptowane". - Tylko od marca do grudnia ub.r. wprowadziliśmy do obiegu 20 milionów banknotów o nominale 500 złotych - powiedział.