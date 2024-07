Będzie można dostać nawet 1900 złotych miesięcznie. Są warunki

Aktywny rodzic zacznie działać od 1 października 2024 roku. Wnioski o wypłatę jednego z trzech świadczeń w ramach programu, w tym tak zwanego babciowego, składane będą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dostać można nawet 1900 złotych miesięcznie na dziecko. Są jednak warunki.

- aktywni rodzice w pracy (babciowe) - nowe świadczenie, - aktywnie w żłobku - zastąpi dofinansowanie do żłobka, - aktywnie w domu - zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy.

Komu przysługują świadczenia z programu Aktywny rodzic?

Zgodnie z przyjętymi przepisami mają do nich prawo mieszkający w Polsce: - obywatele polscy, - obywatele UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii, - pozostali cudzoziemcy, o ile spełniają warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy albo na podstawie innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy.