Środki ze świadczenia mogą przepaść. Ostatni dzień na złożenie wniosku

Aktywnie w żłobku. Kiedy trzeba złożyć wniosek?

"Jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli najpóźniej 2 stycznia 2025 r., to będzie miał prawo do świadczenia od 1 października (jeśli spełni pozostałe warunki)" - czytamy w komunikacie ZUS.

"Aby mieć prawo do świadczenia od dnia, od którego dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia. Rodzic dostanie świadczenie również za miesiąc, w którym dziecko poszło do żłobka, pomimo że złoży wniosek w następnym miesiącu. Jeśli rodzic złoży wniosek o to świadczenie po upływnie 2 miesięcy od dnia, w którym dziecko poszło do żłobka, to świadczenie Aktywnie w żłobku ZUS przyzna od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie wtedy nie przysługuje" - podano.