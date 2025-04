Działki za pół ceny. Są jednak warunki

Miejskie działki ze zniżką

Program ma zachęcić osoby młode, planujące budowę domu, do zamieszkania w Suwałkach i do tego, by nie wyjeżdżały do większych miast. Programem miasto objęło na początek 48 działek w zachodniej części Suwałk, każda z nich o powierzchni ok. 800 do 1200 metrów kw. W poniedziałek zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż pierwszych 20 działek. - Mam nadzieję, że ten program spowoduje, że młodzi mieszkańcy Suwałk planujący budowę domu zdecydują się by pozostać w Suwałkach. Liczę też na to, że wprowadzą się do nas nowi mieszkańcy. Chcemy również ten program skierować do osób spoza miasta - poinformował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.