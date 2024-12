Co po decyzji RPP? "Ta stawka odzwierciedla przewidywania"

Stopy procentowe zostają bez zmian. Mimo to według Jarosława Sadowskiego z rankomat.pl raty kredytów hipotecznych spadają. Ekspert wskazuje, o ile i co za to odpowiada.

W grudniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.

Co ze stopami procentowymi?

Wygląda jednak na to, że obniżkę stóp procentowych zobaczymy w pierwszym półroczu 2025 roku.

- Tak przynajmniej uważają banki, które wspólnie ustalają poziom stawki WIBOR 6M. Ta stawka odzwierciedla bowiem przewidywania dotyczące tego, co będzie działo się ze stopami procentowymi w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Do niedawna jej poziom pozostawał stabilny i wynosił około 5,85 procent. Od listopada powoli zaczął się jednak obniżać. Obecnie wynosi 5,78 procent, co jest najniższym poziomem w tym roku i bardzo prawdopodobne, że nadal będzie spadać - wskazał Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz portalu rankomat.pl.

Sadowski zauważa, że spadek ten ma przełożenie na wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych ze zmienną stawką. Zaś spadek WIBOR 6M będzie oznaczał nieznaczne obniżenie wysokości raty.

- W przypadku kredytu udzielonego w grudniu 2020 roku, na kwotę 400 000 złotych na okres 30 lat, rata spadnie z 2923 złotych do 2903 złotych, czyli o 20 złotych. To jednak dopiero początek. Notowania kontraktów terminowych wskazują, że za sześć miesięcy WIBOR 6M może wynosić 4,97 procent. W takim przypadku rata spadłaby do 2702 złotych, czyli o 201 złotych w porównaniu z dotychczasowym poziomem - wyliczył ekspert.

Raty nowych kredytów znacząco spadły

W ocenie Sadowskiego "mocniejsze spadki oprocentowania obserwujemy w przypadku nowo udzielanych kredytów hipotecznych z oprocentowaniem stałym". Wskazał, że z danych NBP wynika, iż średnie oprocentowanie stałe dla wypłaconych już kredytów spadło z 7,87 proc. w lipcu do 7,29 proc. w październiku. W rezultacie rata przeciętnego kredytu spadła z 2899 zł do 2740 zł, a więc o 159 zł.

- Warto też dodać, że obecnie oferty są jeszcze lepsze niż w październiku. Dla przykładu oprocentowanie stałe przy wysokim wkładzie własnym, powyżej 20 procent, wynosi: w Alior Banku 6,62 procent, w PKO BP 6,64 procent, w Velo Banku 6,79 procent, a w ING Banku Śląskim 6,83 procent - podał analityk.

Autorka/Autor:jw/kris

Źródło: tvn24.pl, rankomat.pl