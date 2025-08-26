Tu sprawdzisz ceny nieruchomości. Jest decyzja rządu

Rząd przyjął we wtorek projekt zakładający uruchomienie darmowego Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM). Nowe narzędzie ma ułatwić kupującym wybór najkorzystniejszej oferty na rynku nieruchomości.

Jak wskazano w komunikacie, Portal DOM zapewni "otwarty i bezpłatny dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji o średnich cenach transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych". Nowe narzędzie ma pozwolić szybko i łatwo sprawdzić poziom cen na lokalnym rynku, a tym samym wybrać ofertę w najkorzystniejszej cenie.

- Portal Danych o Obrocie Mieszkaniami będzie narzędziem przyjaznym dla użytkowników - zapewnił rzecznik rządu Adam Szłapka podczas wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu.

Użytkownicy będą mogli filtrować dane z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju nieruchomości, powierzchni użytkowej, liczbie pokoi, a także czy do transakcji doszło na rynku pierwotnym, czy wtórnym. Wynik ma być prezentowany na mapie.

Portal dla kupujących mieszkanie

Dane będą przedstawiane zbiorczo np. w formie informacji o średniej cenie lub medianie, z zachowaniem prywatności stron transakcji. Statystyki będą generowane tylko przy odpowiednio dużej liczbie, co najmniej 6 transakcji.

Gromadzone przez Portal DOM informacje będą pochodziły z trzech źródeł: ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG), z której pozyskiwane będą dane ma temat rynku pierwotnego, które uzupełniane będą informacjami od deweloperów i innych profesjonalnych podmiotów zajmujących się sprzedażą nieruchomości.

Z kolei dane pochodzące z aktów notarialnych dotyczących zarówno transakcji na rynku pierwotnym, jak i wtórnym zapewniać będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Portal prowadzony będzie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

DOM ma zostać uruchomiony po upływie 20 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: PAP