Studenci ruszyli na poszukiwanie mieszkań. Łatwo nie jest

Pani Zuzanna z Dolnego Śląska i pan Filip z Kołobrzegu w październiku zaczynają studia w Warszawie, ale już przyjechali do stolicy, by znaleźć pokój.

Ceny wciąż wysokie

Dlaczego? To średnie ceny najmu mieszkań w wybranych miastach akademickich. 1400 zł miesięcznie plus opłaty za kawalerkę w Łodzi czy Katowicach w Warszawie to już 2400 zł bez opłat za liczniki.

- Oferta jest około dwa razy większa niż w roku 2022, także wybór jest bez porównania większy. Nie doprowadziło to do jakichś diametralnych spadków stawek czynszów, no ale przynajmniej one przestały rosnąć i delikatne korekty widzimy - tłumaczy Bartosz Turek, analityk HRE Investments Trust.