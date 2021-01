Nanomieszkania hitem w światowej metropolii

Coraz mniejsze lokale

W ostatnich latach deweloperzy w Hongkongu postanowili budować coraz mniejsze mieszkania, by więcej ludzi mogło sobie pozwolić na ich zakup. Mimo to ceny nanomieszkań i tak potrafią przekroczyć cenę 5 mln dolarów hongkońskich (ok. 645 tys. dolarów amerykańskich lub ok. 2,4 mln zł). A przecież i tak nie łatwo jest na tak małej przestrzeni upchnąć niezbędne do życia meble i urządzenia - zauważa Bloomberg.