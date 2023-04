Ożywienie na rynku kredytów mieszkaniowych. "Tak dużej liczby nie obserwowaliśmy od 10 miesięcy"

W marcu 2023 roku o kredyt hipoteczny wnioskowało łącznie 22,23 tysiąca potencjalnych kredytobiorców. Oznacza to spadek o 58,4 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jednocześnie w porównaniu do lutego 2023 roku liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 16,8 procent.

W marcu 2022 roku o kredyt hipoteczny wnioskowało 53,4 tys. potencjalnych kredytobiorców. Teraz ich liczba spadła o 58,4 proc. do 22,23 tys. To jednak wynik o 16,8 proc. lepszy niż w lutym br. Z najnowszych danych wynika, że w marcu 2023 roku, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 57,6 proc. w porównaniu do marca 2022 roku.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w marcu br. wyniosła 372,89 tys. zł i była wyższa o 2 proc. w relacji do wartości z marca 2022 roku. W porównaniu do lutego br. była wyższa o 3,7 proc.

Popyt na kredyty mieszkaniowe BIK

Kredyty hipoteczne - marzec 2023

Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK, zwrócił uwagę, że w interpretacji wyniku z marca tego roku, należy wziąć także pod uwagę specyfikę sytuacji, jaka miała miejsce w marcu 2022 roku. "Mieliśmy wówczas do czynienia ze skokowym wzrostem popytu na kredyty mieszkaniowe w reakcji na zapowiedź podwyżki o 2,5 punktu procentowego buforu na stopę procentową, wprowadzonej w kwietniu 2022 roku" - wskazał.

Zgodnie z rekomendacją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego banki musiały wyliczać zdolność kredytową osób wnioskujących o kredyt hipoteczny, uwzględniając stopy procentowe wyższe o 5 punktów procentowych. Dlatego - jak dodał - bieżący marcowy odczyt "pokazuje nie tyle faktyczny spadek poziomu popytu, co efekt statystyczny – wysokiej bazy w następstwie ubiegłorocznej reakcji rynkowej na oczekiwany wzrost wysokości bufora".

Rogowski zauważył, że w kolejnych miesiącach 2022 roku popyt na kredyty mieszkaniowe nadal spadał, tworząc niską bazę dla porównań w 2023 roku. "Właśnie efekt statystyczny niskiej bazy z 2022 roku może powodować, że wartość Indeksu w kolejnych miesiącach bieżącego roku roku będzie rosnąć" - wyjaśnił analityk.

Dodatkowo na początku lutego br. UKNF poinformował o złagodzeniu warunków oceny zdolności kredytowej. "Obniżenie wymagań co do wartości bufora na stopę procentową spowodowało wzrost zdolności kredytowej, który widoczny jest we wzroście średniej kwoty wnioskowanego kredytu, która w porównaniu do lutego 2023 roku wzrosła o 3,7 procent i jest rekordową kwotą w historii" - podkreślił Rogowski.

"W kolejnych miesiącach sytuacja będzie bardzo dynamiczna"

W jego ocenie "w obecnej sytuacji rynkowej wskaźnikiem najlepiej pokazującym bieżącą sytuację popytu na kredyty mieszkaniowe jest liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy". "W tym aspekcie marzec bieżącego przyniósł wzrost liczby wnioskujących zarówno w relacji do lutego (16,8 procent), jak i stycznia (67,6 procent). Tak dużej liczby osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy nie obserwowaliśmy od 10 miesięcy" - zauważył analityk BIK.

Jego zdaniem w najbliższych miesiącach część osób może jednak wstrzymywać się przed zaciągnięciem kredytu do momentu uruchomienia rządowego programu Pierwsze Mieszkanie. "Natomiast po jego uruchomieniu może być to kolejny z czynników pozytywnie oddziałujących na wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. W kolejnych miesiącach sytuacja będzie więc bardzo dynamiczna" - ocenił Rogowski.

