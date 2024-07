Zaraza w tym roku przyszła znacznie wcześniej

"W ciągu kilku dni może nastąpić całkowite więdnięcie"

- Sprawcą zarazy na pomidorze jest Phytophthora infestans należący do królestwa Chromista. Wywołuje chorobę zwana zarazą ziemniaczaną, która występuje nie tylko na ziemniakach, ale także na pomidorze i innych roślinach psiankowatych wyjaśnia - Sylwia Stępniewska-Jarosz Dodaje, że najkorzystniejsze warunki do rozwoju choroby to zimne noce i ciepłe dni (zakres temperatur od 10 do 29°C) oraz odpowiednia wilgotność.