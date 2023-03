Umowy na zakup szczepionek. Polska może negocjować z Pfizerem

Polska dostała zielone światło dla rozmów z firmą Pfizer w sprawie dalszych dostaw szczepionek przeciw COVID-19. To przełom: KE dotychczas twierdziła, że umowę z dostawcami można zmienić jedynie na poziomie unijnym, bo to Bruksela zawierała umowę ramową - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

"Jednym z powodów jest to, że Komisja czeka na to, jak będą wyglądać rozmowy Polski z Pfizerem - mówi jeden z naszych rozmówców" - możemy przeczytać w gazecie.

Nie tylko Polska negocjuje kontrakty

Powód podobny jak w Polsce - mają za dużo zapasów, by był sens realizować kontrakty i kupować kolejne dawki. Czesi mają 8,5 mln dawek, a zapotrzebowanie na nie mają ośmiokrotnie niższe. Co więcej do tej pory, z powodu przekroczenia terminu ważności, wyrzucono już 7 mln dawek. Czeskie MZ zapytane przez "DGP" o to, czy będą prowadzić negocjacje z Pfizerem odpowiada, że przeprowadzają je za pomocą Komisji Europejskiej.