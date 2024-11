Chcemy utrzymać obecne ceny maksymalne energii na tym samym poziomie, który mamy w tym roku. Tym kupujemy czas do wdrożenia i przyspieszenia systemowych rozwiązań, w tym przyspieszenia energii odnawialnej - zapowiedziała w "#BezKitu" na antenie TVN24 wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

- Chcemy utrzymać obecne systemy osłonowe, czyli ceny maksymalne na tym samym poziomie, który mamy w tym roku - przekazała wiceministra. Pytana o to, czy jest w stanie zagwarantować utrzymanie cen energii na tym samym poziomie, odpowiedziała, że zagwarantuje, gdy projekt zostanie przyjęty w Sejmie, a następnie przegłosowany przez prezydenta.

Dodała, że liczy na przyjęcie projektu w Sejmie oraz podpisanie ustawy przez prezydenta. - Tym kupujemy czas do wdrożenia i przyspieszenia tych systemowych rozwiązań, w tym przyspieszenia energii odnawialnej - dodała.

"Mam nadzieję, że prezydent chce niższych cen"

Zielińska, odnosząc się do słów prezydenta o ustawie wiatrakowej, przekazała, że "ma nadzieję, iż prezydent też chce tańszych, niższych cen energii". Spytana o komentarz na temat słów Andrzeja Dudy, dotyczących "niszczenia krajobrazu" przez wiatraki umieszczane na lądzie, stwierdziła, że to, co mówi głowa państwa, wstrzymuje obniżenie cen energii.