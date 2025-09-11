Ważna opinia dla kredytobiorców. TSUE wypowie się w sprawie WIBOR-u

Na 11 września wyznaczona została data przedstawienia opinii przez rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie, która dotyczy WIBOR. Choć nie zmieni ona bezpośrednio sytuacji kredytobiorców, to może mieć znaczący wpływ na przyszły wyrok Trybunału, który zapadnie najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2026 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej cztery pytania prejudycjalne: - czy sądy krajowe mogą badać postanowienia umów kredytowych dotyczące zmiennego oprocentowania opartego o WIBOR, - czy takie postanowienia podlegają kontroli pod kątem przejrzystości i zrozumiałości dla konsumenta, - czy brak pełnej i jasnej informacji o ryzyku WIBOR może oznaczać, że klauzula jest nieuczciwa i narusza dobre obyczaje, a także - jeśli klauzula WIBOR zostanie uznana za abuzywną - czy umowa kredytowa może dalej funkcjonować tylko w formule opartej o marżę banku („margin-only”), czy też staje się nieważna w całości.

11 września rzecznik generalny TSUE przedstawi swoją opinię na temat zadanych pytań. Wcześniej odbyło się wysłuchanie publiczne, w ramach którego wszystkie strony przedstawiły swoje stanowiska.

WIBOR - podstawowa miara ceny bazowej pieniądza

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) ma już ponad 30 lat. Został stworzony w 1993 r. i do dzisiaj jest wykorzystywany jako podstawowa miara ceny bazowej pieniądza w umowach i instrumentach finansowych. W przypadku umów kredytów hipotecznych zawartych od 2013 r., WIBOR jest stosowany w przypadku 98,5 proc. takich kredytów.

Jednak WIBOR jest wskaźnikiem, który wykorzystywany jest nie tylko przy kredytach bankowych. WIBOR służy również jako stopa referencyjna dla płatności kuponowych w odniesieniu do ok. 1/4 całkowitej wartości nominalnej polskich obligacji, jako stopa referencyjna w funduszach inwestycyjnych o wartości aktywów wynoszącej kilka miliardów euro, czy też jako stopa referencyjna w przypadku instrumentów pochodnych na stopy procentowe o wartości szacowanej nawet na kilkaset miliardów euro.

WIBOR w uproszczeniu to wysokość oprocentowania, na jaką banki mogą udzielać sobie wzajemnie pożyczek. Nie jest to wskaźnik stały i niezmienny, lecz jest on ustalany codziennie przez jego administratora i podawany do powszechnej wiadomości m.in. w prasie ekonomicznej i Internecie.

Stosowanie indeksów stopy procentowej jako podstawy ustalenia oprocentowania zmiennego w kredytach bankowych już od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku było praktyką powszechną na świecie. WIBOR (podobnie jak inne wskaźniki np. LIBOR czy EURIBOR) był początkowo wyznaczany przez podmiot zewnętrzny powiązany z rynkiem finansowym.

Polski sąd pyta TSUE o WIBOR

Orzeczenie TSUE na temat wskaźnika WIBOR może okazać się przełomowe dla polskich kredytobiorców, bo chociaż w polskich sądach jest ok. 1700 spraw w tej kwestii, to brakuje prawomocnych wyroków na korzyść konsumenta.

Sąd w Częstochowie, który rozpatruje pozew przeciwko PKO BP, we wniosku do TSUE zapytał, czy unijna dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich dopuszcza badanie umów dotyczących zmiennego oprocentowania ustalanego na podstawie wskaźnika WIBOR - a jeśli tak, to czy możliwe jest kontynuowanie umowy kredytowej bez zapisów dotyczących stawki zmiennej, w oparciu jedynie o marżę banku.

Szkoda dla konsumenta?

Polski sąd chce też wiedzieć, czy denominowane w złotych kredyty hipoteczne, których raty ustalane są na podstawie WIBOR, można traktować jako "powodujące znaczącą nierównowagę" ze szkodą dla konsumenta.

Według sądu miałoby się tak dziać z uwagi na niewłaściwe poinformowanie konsumenta odnośnie do ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową, zwłaszcza gdy nie zostało jasno wytłumaczone, w jaki sposób obliczane jest zmienne oprocentowanie i "jakie wątpliwości są związane z jego nietransparentnością".

Kwestionowanie wskaźnika WIBOR

Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek jest przekonany, że opinia Rzecznika potwierdzi brak podstaw do kwestionowania wskaźnika WIBOR.

- Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na bardzo mocne stanowisko Komisji Europejskiej, które to stanowisko zazwyczaj jest dość istotne dla Trybunału, ponieważ Komisja, jak i Trybunał są organami w ramach instytucji Unii Europejskiej. Stanowisko Komisji Europejskiej jednoznacznie wskazywało, że nie ma podstaw do kwestionowania wskaźnika, że wskaźnik jest prawidłowo zorganizowany, właściwie nadzorowany, że w związku z tym wszystkie wymogi formalne dotyczące funkcjonowania wskaźnika w ocenie Komisji Europejskiej są wypełnione - powiedział prezes Białek.

"Były też inne stanowiska, w szczególności prezentowane przez rząd polski, jednoznacznie potwierdzające to co mówi Komisja Europejska. Nawet pełnomocnik reprezentujący konsumenta na rozprawie wycofał się z części roszczeń, zwłaszcza odnoszących się do istoty WIBOR. Nie kwestionuje on samego wskaźnika, tylko skupił się na obowiązkach informacyjnych" - dodał.

Tadeusz Białek zwraca uwagę, że do tej pory nie było żadnego prawomocnego wyroku, który podważyłby WIBOR.

- To jest bardzo ważne, bo mamy już około stu kilkudziesięciu orzeczeń prawomocnych, w których jednoznacznie sądy oddaliły wszystkie roszczenia podważające WIBOR, jak i podważające rzekome niedoinformowanie klienta o skutkach zmian stóp procentowych. Mamy pojedyncze nieprawomocne wyroki, ale z nich nie można wysuwać żadnych wniosków, bo są poddane kontroli w ramach drugiej instancji - powiedział.

W ocenie Tadeusza Białka postępowanie kancelarii prawnych namawiających kredytobiorców do składania spraw przeciwko bankom w sądach ociera się o niedozwolone praktyki rynkowe.

- To są nieuczciwe praktyki rynkowe w postaci nieuczciwej reklamy, ale także zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji konsumentów to są tak zwane praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Jeżeli kancelaria występuje masowo z takimi ofertami, że unieważni kredyt oparty o WIBOR, tymczasem to nie ma żadnego związku z rzeczywistością, to także UOKiK ma kompetencje określone do działania. Szkoda, że takich działań do tej pory nie podjął, bo te praktyki w sposób oczywisty naruszają interes klienta, wyczerpując znamiona tych przepisów. To w zasadzie nabijanie klientów w butelkę na pozew za niemałe pieniądze z brakiem szans na wygraną - powiedział.

- Po drugie wszystkie argumenty, którymi się posługują kancelarie, zostały już tak wielokrotnie obalone w przestrzeni publicznej, zwłaszcza przez organy takie jak Komitet Stabilności Finansowej, KNF, NBP, Ministerstwo Finansów, że moim zdaniem trzeba byłoby się skupić na nieuczciwości działań kancelarii proponujących oferty prowadzące do osiągnięcia niemożliwych rezultatów. Mam nadzieję, że Prezes UOKIK nie pozostanie głuchy na apele, które płyną nie tylko ze środowisk bankowych, ale również ze strony organów i instytucji - dodał prezes Związku Banków Polskich.

