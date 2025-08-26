Trump broni gigantów przed podatkami: nie są już światową "skarbonką" ani "popychadłem"

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wprowadzenie dodatkowych ceł wobec krajów, w których obowiązuje podatek cyfrowy. "Okaż szacunek Ameryce i naszym niesamowitym firmom technologicznym albo zmierz się z konsekwencjami!" - napisał

"Jako prezydent Stanów Zjednoczonych przeciwstawię się krajom, które atakują nasze wspaniałe amerykańskie firmy technologiczne" - oświadczył Trump we wpisie na portalu Truth Social.

Jak dodał, podatki cyfrowe, przepisy dotyczące usług cyfrowych i regulacje w sprawie rynków cyfrowych zostały stworzone, by "krzywdzić albo dyskryminować amerykańską technologii".

"Powiadamiam wszystkie kraje posiadające cyfrowe podatki"

Według niego środki te "całkowicie pomijają największe chińskie firmy technologiczne", co ocenił jako skandaliczne.

"To musi się zakończyć i to zakończyć TERAZ. Tym postem w sieci TRUTH powiadamiam wszystkie kraje posiadające cyfrowe podatki, przepisy, zasady, regulacje, że dopóki będą w nich obowiązywać te dyskryminacyjne środki, ja, jako prezydent USA, nałożę znaczące dodatkowe cła na eksport z tych krajów do USA i wprowadzę ograniczania eksportowe na naszą bardzo chronioną technologię i na chipy" - napisał prezydent.

Podkreślił, że USA i amerykańskie firmy technologiczne nie są już światową "skarbonką" ani "popychadłem".

"Okaż szacunek Ameryce i naszym niesamowitym firmom technologicznym albo zmierz się z konsekwencjami!" - wezwał Trump.

Podatek cyfrowy w Polsce

W Polsce obecnie nie ma podatku cyfrowego. Jednak trwają prace nad ustawą o podatku cyfrowym w Ministerstwie Cyfryzacji, co szef tego resortu, Krzysztof Gawkowski, zapowiedział już w marcu tego roku. W połowie sierpnia wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski na spotkaniu z przedstawicielami rynku oraz organizacjami pozarządowymi przedstawili propozycję, według której podatek cyfrowy miałyby płacić firmy o globalnych przychodach powyżej 750 mln euro.

Według propozycji resortu opodatkowaniu miałaby podlegać: usługi w postaci platform czy aplikacji, które pozwalają na wymianę informacji, towarów lub usług między użytkownikami, profilowane reklamy cyfrowe, czyli konkretne reklamy skierowane do określonych użytkowników, na podstawie wcześniej stworzonego profilu użytkownika, usługi przekazywania danych na temat użytkowników.

