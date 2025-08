"To ogromny szok dla branży". Szwajcaria zaskoczona decyzją Trumpa

USA zarzucają Szwajcarii brak ustępstw

Nowa stawka ma wejść w życie 7 sierpnia, ale jak podają szwajcarskie źródła bliskie sprawie, rozmowy z USA będą kontynuowane. Biuro Inwestycji UBS Global Wealth Management oceniło, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest osiągnięcie przez Szwajcarię porozumienia podobnego do tego, które wynegocjowała Unia Europejska , z 15-proc. cłem na import do USA. "Spodziewamy się słabego wzrostu, ale nie recesji dla szwajcarskiej gospodarki w najbliższych kwartałach" - wskazują analitycy UBS.

Sektor farmaceutyczny pod presją

Trump zmienił zdanie

Prezydentka Karin Keller-Sutter i minister gospodarki Guy Parmelin udali się do Waszyngtonu, by bronić interesów Szwajcarii, która jest siódmym co do wielkości inwestorem w USA. W 2024 roku kraj ten wyeksportował do Stanów towary o wartości około 65 miliardów franków szwajcarskich, co stanowi jedną szóstą jego całkowitego eksportu, osiągając nadwyżkę handlową w wysokości niemal 38,7 miliarda franków. W sektorze usług Szwajcaria odnotowała deficyt rzędu 20,4 miliarda franków.