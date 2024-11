Dzikie tłumy, biliony dolarów wydane w sklepach. Szał obniżek w Black Friday

Z uwagi na inflację oraz sytuację geopolityczną Polacy rozważniej wydają pieniądze - ocenia prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz. Z kolei w ojczyźnie piątkowego szału zakupów, czyli w USA prognozy mówią, że - niemal jak co roku - amerykańscy konsumenci pobiją kolejny rekord wydatków, przeznaczając na przedświąteczne zakupy niemal bilion dolarów.

Black Friday, czyli dzień wielkich obniżek cen w sklepach, przypada tradycyjnie w pierwszy piątek po amerykańskim Dniu Dziękczynienia. W tym roku jest to 29 listopada. W Polsce to "święto wyprzedaży" na dobre przyjęło się od 2015 roku.

Polski konsument rozważnie robi zakupy

Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD) Renata Juszkiewicz podkreśla, że Black Friday co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem konsumentów. W jej ocenie "jest to jeden z najważniejszych dni związanych z handlem w skali roku, szczególnie że przypada w okresie przedświątecznym".

Black Friday to jeden z najważniejszych dni dla handlu Shutterstock

Szefowa POHiD wyjaśniła, że sklepy w ramach przygotowań do Black Friday często wcześniej ustalają i wysyłają do klientów specjalną ofertę, dzięki czemu konsumenci w dniu obniżek są już zorientowani, co można wtedy kupić po niższej cenie.