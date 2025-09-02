"Skazał mieszkańców na bezsenne noce". Wyszli na ulice

Burmistrz Taorminy na Sycylii wprowadził w sezonie turystycznym w historycznym centrum zakaz wyrzucania śmieci w ciągu dnia. Mogą to zrobić tylko w nocy od godziny 1.30 do 5 rano. Rozporządzenie spotkało się z krytyką mieszkańców. Ludzie pytają: "mamy chodzić w nocy ze śmieciami zamiast spać"?

Mieszkańcy Taorminy na Sycylii domagają się prawa do snu. Apelując o to do burmistrza protestują przeciwko jego rozporządzeniu, na mocy którego w historycznym centrum mogą wyrzucać śmieci tylko w godzinach od 1.30 w nocy do 5 rano.

Taormina, Sycylia Shutterstock

Informując o rozporządzeniu burmistrza Cateno De Luki włoskie media podkreśliły, że "skazał mieszkańców na bezsenne noce". W dokumencie podkreślił, że śmieci należy wyrzucać lub wystawiać przed domem do zabrania przez służby komunalne "ani minuty wcześniej, ani minuty później" niż w wyznaczonych godzinach.

Groźba kar finansowych

Ten przepis ma obowiązywać przez siedem miesięcy w roku, kiedy do miasta przybywa najwięcej turystów. Za jego naruszenie grożą kary finansowe.

W Taorminie, która jest jednym z głównych ośrodków turystycznych na Sycylii, nasilają się protesty ludności - podała telewizja La7.

W reakcji na decyzję burmistrza powołano komitet pod nazwą Prawo Do Snu. Jego inicjator Vincenzo Rao powiedział w telewizji: - Prosimy o poszanowanie naszego prawa do snu. To kwestia zdrowia i spokojnego życia.

- To rozporządzenie obliguje nas do tego, by budzić się w środku nocy. Czegoś takiego nie ma nigdzie indziej we Włoszech - zauważył jeden z działaczy komitetu Maurizio Andreano.

"Nie wybraliśmy komendanta, ale burmistrza"

Członkowie komitetu podkreślili, że obowiązek nocnego wyrzucania śmieci dotyczy też osób starszych i tych, które mają małe dzieci.

- Nie wybraliśmy komendanta, ale burmistrza - dodał radny Luca Manuli. Zapowiedział, że grupa deputowanych do rady miejskiej będzie domagać się rozszerzenia godzin, w których można wyrzucać śmieci.

Media odnotowały, że burmistrz nie zamierza zmienić swojej decyzji i argumentuje: - Cały świat przyjeżdża do Taorminy, która nie może prezentować się jako brudne miasto.

Autorka/Autor:Pkarp/ams

Źródło: PAP