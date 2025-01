Nowe grono doradców ministra finansów

Czym będzie się zajmować Rada Fiskalna?

W ustawie znajdują się zapisy dotyczące klauzuli wyjścia i powrotu stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). W określonych przypadkach minister finansów będzie mógł wystąpić do Rady Fiskalnej z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej zasadności zastosowania do projektu ustawy budżetowej klauzuli wyjścia (zawieszenia stosowania SRW). Ustawa wprowadza też możliwości – po zasięgnięciu opinii Rady Fiskalnej – przekroczenia limitu wydatków w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, będących poza kontrolą rządu, "powodujących znaczące skutki gospodarcze, ekonomiczne lub społeczne".

"Pierwszy raz Rada Fiskalna będzie opiniowała projekt budżetu państwa na 2027 rok. Co do zasady, Rada będzie miała 14 dni na wydanie opinii. Minister finansów będzie zobowiązany zastosować się do opinii Rady lub w ciągu 2 miesięcy wyjaśnić przyczyny niezastosowania się do niej" – napisał resort w komunikacie.