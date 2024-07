Pytanie dziennikarza o wniosek o Trybunał Stanu skończyło konferencję prezesa NBP

Wniosek o Trybunał dla Glapińskiego

Jest ono związane z wnioskiem skierowanym do Sejmu o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Zarzucono w nim prezesowi NBP złamanie konstytucji i ustawy o NBP poprzez dokonywanie skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz m.in. interwencji walutowych bez należytego upoważnienia. Wpłynął on do Sejmu 26 marca. Wcześniej zapowiadał go premier Donald Tusk.