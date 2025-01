Jeden z liderów szybkiej mody stawia na rozwój w Polsce. 400 nowych miejsc pracy

Sieć odzieżowa Primark, sprzedająca tanią odzież, akcesoria i wyposażenie do domu, planuje otworzyć w Polsce w najbliższych latach trzy nowe sklepy. Jak firma podaje, wartość inwestycji to ponad 25 mln euro. Inwestycja ma przynieść czterysta nowych miejsc pracy.

Nowe lokalizacje zwiększą łączną liczbę sklepów Primark w kraju do 10. Powierzchnia handlowa powiększy się o ponad 25 proc. Jak na razie Primark jest obecny w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Bydgoszczy.

Primark rozwija sieć w Polsce

- Rozwój naszej działalności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nieustannie jest dla nas kluczowym priorytetem, a my nie zamierzamy zwalniać tempa. Polska to dla nas strategiczny rynek, na którym Primark stale poszerza swoją obecność. Zaledwie 4 lata po otwarciu pierwszego sklepu zbudowaliśmy silny biznes z lojalną i rosnącą bazą klientów - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Maciej Podwojski, Head of Primark CEE.