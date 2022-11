Kosmiczne pieniądze wciąż czekają na zwycięzcę. Losowanie Powerball opóźnione przez "problem techniczny"

czytaj dalej

Stawka opłaty kogeneracyjnej w 2023 roku ma wzrosnąć do 4,96 złotego za megawatogodzinę (MWh) z 4,06 złotego w tym roku. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Opłata kogeneracyjna to jedna z pozycji na rachunku za prąd. Resort zapowiedział, że wzrost stawki "zostanie skompensowany planowaną zmianą wysokości stawki opłaty OZE na rachunkach odbiorców końcowych, co sprawi, że sumaryczne obciążenie energii elektrycznej tymi opłatami nie zmieni się".