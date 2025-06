Co z płacą minimalną? Rząd ma niewiele czasu na propozycję

Rząd do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej . Obecnie płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto.

Jaka wysokość płacy minimalnej w 2026 roku

Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

Swoje stanowisko do propozycji dotyczącej podwyżki płacy minimalnej w 2026 r. przedstawiło Ministerstwo Finansów. Zakłada ono wzrost minimalnego wynagrodzenia do 4806 zł brutto. Z kolei resort pracy opowiada się za podwyżką do powyżej 5000 zł brutto.