Deweloperzy w kiepskich nastrojach. "Rynek nie porusza się w jednym kierunku"

- Oznacza to, że rynek nie porusza się w jednym kierunku. Firmy o większym doświadczeniu i atrakcyjniejszej ofercie wciąż liczą na ożywienie, podczas gdy podmioty z mniej atrakcyjnym produktem prognozują trudniejszy okres na horyzoncie - ocenił Robert Chojnacki, założyciel i wiceprezes portalu Tabelaofert.pl.

- W praktyce oznacza to, że największe szanse na negocjacje cen lub uzyskanie korzystniejszych warunków sprzedaży są w mniej popularnych lokalizacjach, gdzie zainteresowanie kupujących jest mniejsze - dodał Jacek Matuszko, dyrektor sprzedaży RedNet24.

"Stare widełki" w większości ofert

W maju wskaźnik ten wyniósł -0,08 (w kwietniu -0,11). Wciąż jednak 77 proc. deweloperów przewiduje stabilizację cen na najbliższy kwartał. Odsetek oczekujących spadków spadł do 15,4 proc. (z 19,1 proc. w kwietniu), natomiast tylko 7,3 proc. ankietowanych prognozuje podwyżki.

Zmiana nastrojów na rynku

- Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania gotowe lub z szybkim terminem odbioru. Może to prowadzić do stopniowego ograniczenia dostępności wybranych lokali w drugiej połowie 2025 roku, szczególnie na rynkach takich jak Warszawa czy Trójmiasto. Na razie nie widać jednak sygnałów, by sytuacja miała przełożyć się na presję wzrostu cen - powiedziała Katarzyna Tworska.