Skromne oszczędności, lecz sporo nieruchomości. Majątek szefa MON

Ceny kakao wciąż rosną. Przekłada się to na podwyżki innych artykułów "Na przełomie marca i kwietnia 2024 roku ceny produktów spożywczych zawierających w składzie kakao podrożały o ok. 10 proc." - czytamy w raporcie UCE Research i WSB Merito. To jednak nie koniec wzrostów. Główną przyczyną niedoborów kakao na rynku są słabe zbiory w Afryce wywołane problemami klimatycznymi.