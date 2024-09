Operatorzy telefonii komórkowej informują o utrudnieniach

Łączność sieci Plus w Kotlinie Kłodzkiej udało się przywrócić prawie na całym wcześniejszym obszarze - poinformował operator we wtorek po południu. Wcześniej Orange, Play i T-Mobile podawały, że intensywnie pracują nad zapewnieniem łączności na terenach objętych powodzią.

Arkadiusz Majewski, starszy Specjalista ds. Promocji i Public Relations w Polkomtelu (operator sieci Plus), przekazał, że we wtorek sytuacja w Kotlinie Kłodzkiej, z wyjątkiem dwóch lokalizacji, wygląda zdecydowanie lepiej. - Chociaż nie jest jeszcze to stan "normalny", to łączność naszej sieci udało się przywrócić prawie na całym wcześniejszym obszarze, a nie działające stacje to przypadki incydentalne i w każdej chwili mogą zostać przywrócone do pracy - poinformował.