Olbrzymia wygrana. Podzielą się prawie dwoma miliardami dolarów
W sobotę padła jedna z najwyższych wygranych w historii amerykańskiej loterii. Prawie 1,8 miliarda dolarów trafi do dwojga posiadaczy kuponów kupionych w Missouri i Teksasie. Zakończyła się tym samym seria 42 losowań bez głównej wygranej, trwająca od maja.
Organizatorzy poinformowali, że ostateczna pula wyniosła 1,787 miliarda dolarów. To drugi co do wielkości jackpot w dziejach amerykańskich loterii. Zwycięzcy mogą wybrać nagrodę wypłacaną w formie rocznej renty w łącznej wysokości 893,5 mln dolarów lub jednorazową wypłatę 410,3 mln dolarów - w obu przypadkach przed opodatkowaniem.
Zwycięski los w Teksasie kupiono w sklepie Big’s w Fredericksburgu, 110 kilometrów od San Antonio. Dodatkowo dwa kupony sprzedane w Kansas i Teksasie przyniosły po 2 mln dolarów, a 18 losów z 13 stanów wygrało po milionie.
Szczęśliwe liczby i nowe rozdanie
Sobotnie numery to: 11, 23, 44, 61, 62 oraz czerwony Powerball - 17. Dodatkowy mnożnik wynosił 2. Po wygranej pula powraca do 20 mln dolarów, które będzie można zdobyć w poniedziałek. Zakończyła się tym samym seria 42 losowań bez głównej wygranej, trwająca od maja.
Szanse na trafienie jackpota wynoszą 1 do 292,2 mln.
Powerball bije rekordy
Kupony za 2 dolary można kupić w 45 stanach, w Dystrykcie Kolumbii, Portoryko i na Wyspach Dziewiczych USA. Najwyższa wygrana w historii padła w Kalifornii w listopadzie 2022 roku i wyniosła 2,04 miliarda dolarów.
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: ZikG / Shutterstock.com