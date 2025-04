Nowe dane o inflacji

Wzrost cen w kwietniu 2025

Jeśli chodzi o kwiecień 2025 roku, to w stosunku do kwietnia 2024 roku wzrosły: - ceny żywności i napojów bezalkoholowych - o 5,3 proc., - nośników energii - o 13 proc.

Inflacja w kwietniu 2025. Komentarze

"Taniejąca ropa przełożyła się na pogłębienie spadku cen paliw do 8,3 proc. rdr. Szacujemy, że inflacja bazowa w kwietniu obniżyła się do ok. 3,4 proc. rdr. z 3,6 proc. rdr. w marcu, powracając tym samym do szeroko rozumianego celu inflacyjnego" - czytamy.