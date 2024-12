Nietrafiony prezent? Można zwrócić, ale "z paroma wyjątkami"

- Jest to dosyć gorący okres, jeśli chodzi o zwroty, okres poświąteczny. Tutaj trzeba zaznaczyć, aby konsumenci wiedzieli, że te 14 dni, to chodzi o 14 dni po odebraniu paczki od kuriera lub z paczkomatu, a nie momentu kiedy ten prezent został nam wręczony - wyjaśnił Klimczuk.

- Zwrotom produktów kupionych przez internet nie podlega także żywność czy produkty, które po otwarciu tracą swoje właściwości, takie jak na przykład soczewki - kontynuował. Co ciekawe, nie ma też możliwości zwrotu voucherów lub biletów, które mają określony termin realizacji.

"Sklepy przedłużają ten okres"

- Czasami zdarzają się inne sytuacje, ponieważ jest to okres świąteczny, dość specyficzny. Niektóre sklepy w ramach dobrych praktyk przedłużają termin (na zwrot towaru - red.) do 30 dni, a czasami nawet do 100 dni. Warto się zorientować, spytać osoby, która nam ten prezent wręczyła, ile mamy czasu na zwrot - podkreślił gość TVN24 BiS.