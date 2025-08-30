Załamanie na rynku pracy. Nie było tak od 15 lat

W sierpniu liczba bezrobotnych w Niemczech przekroczyła trzy miliony - podała Federalna Agencja Pracy w Norymberdze. Tak wysokiego bezrobocia nie odnotowano od 15 lat. Eksperci zauważają jednak pierwsze oznaki możliwej stabilizacji na rynku pracy.

Liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła w sierpniu 2025 roku o 46 tysięcy w porównaniu z poprzednim miesiącem, osiągając 3,025 mln osób - podała federalna agencja pracy. W porównaniu z sierpniem 2024 roku to o 153 tys. więcej osób bez pracy.

Według danych stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt proc. w porównaniu z lipcem, osiągając 6,4 proc. - podała niemiecka agencja dpa.

Rekord bezrobocia w Niemczech

Według szefowej federalnej agencji pracy Andrei Nahles rynek pracy pozostaje pod presją spowolnienia gospodarczego z ostatnich lat, choć widoczne są pierwsze sygnały stabilizacji. Eksperci wskazują, że sezonowy wzrost liczby bezrobotnych w okresie letnim jest typowy, ponieważ firmy rzadziej zatrudniają przed wakacjami, a część umów szkoleniowych wygasa. Jednak - jak zauważa dpa - tak wysokich danych w sierpniu nie odnotowano od 15 lat.

W ujęciu regionalnym najwyższe wskaźniki bezrobocia w sierpniu odnotowano w Bremie (11,8 proc.) i Berlinie (10,5 proc.), a najniższe na południu Niemiec w Bawarii (4,2 proc.) oraz Badenii-Wirtembergii (4,7 proc.). Dane statystyczne uwzględniają sytuację na rynku pracy do 13 sierpnia.

Według prognoz Instytutu Badań Rynku Pracy i Zawodów (IAB) rosną także szanse na ożywienie zatrudnienia, co mogłoby złagodzić skutki utrzymującej się od kilku kwartałów stagnacji gospodarczej.

