NBP ostrzega przed ogromną stratą. Wszystko przez złotego
Narodowy Bank Polski ostrzega w swoim komunikacie przed ujemnym wynikiem finansowym. Wszystko przez umocnienie złotego. "Jeśli kursy walut utrzymałyby się na poziomie z czerwca, strata może przekroczyć nawet 30 mld zł" - podał w piątek NBP w komunikacie.
"Obserwowane w bieżącym roku umocnienie złotego wobec walut obcych (w szczególności dolara amerykańskiego), może przyczynić się do odnotowania przez NBP ujemnego wyniku finansowego za rok 2025 (przekraczającego nawet 30 mld zł, gdyby kursy walut obcych kształtowały się na poziomie z końca czerwca br.)" – podał w piątek Narodowy Bank Polski.
NBP podkreślił, że umocnienie złotego nie oznacza zmiany wielkości zasobów oficjalnych aktywów rezerwowych banku centralnego. Przypomniał, że na koniec lipca 2025 r. aktywa rezerwowe wynosiły ponad 255 mld USD, z czego wartość złota monetarnego stanowiła prawie 55 mld USD.
Źródło: PAP
