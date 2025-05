Mentzen punktuje Nawrockiego: czemu pan obiecuje w tych wyborach, że zrobi coś, co zrobi TK?

Karol Nawrocki w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem zapewniał, że jest wielkim przeciwnikiem Zielonego Ładu i chciałby obniżenia cen prądu. Jak to zrobić? Kandydat Prawa i Sprawiedliwości wskazał, że ważne decyzje mają zapaść 27 maja w Trybunale Konstytucyjnym. Przedstawiciel Konfederacji starał się dociec, jak Nawrocki chce dokonać tej zmiany przed wyborami i potencjalnym zajęciem urzędu, i to rękami Trybunału Konstytucyjnego.

Pomysł Nawrockiego na tańszy prąd

W nawiązaniu do tej wypowiedzi Mentzen zapytał Karola Nawrockiego o to, jak chce zrealizować swoją obietnicę wyborczą, mówiącą o tym, że obniży ceny prądu o jedną trzecią w ciągu 100 dni swojej prezydentury. - 27 maja, zdaje się, jest rozprawa i decyzja o odrzuceniu zielonych podatków, ETS-ów, które nie są zgodne z polskim prawodawstwem, z polską konstytucją odpowiedział - No to jest 30-40 procent rachunków za energię elektryczną - dodał.