Glapiński o stopach: nie zobowiązujemy się do żadnych decyzji, nawet werbalnie

- RPP nie zapowiada ścieżki przyszłych stóp procentowych, nie zobowiązuje się do żadnych decyzji - poinformował prezes NBP Adam Glapiński. Szef banku centralnego wskazał, że RPP spodziewa się "w całym roku 2025 wyższego wzrostu PKB niż w roku ubiegłym".

Glapiński o ścieżce inflacji

- W efekcie aktualne prognozy sugerują, że w III kwartale tego roku dynamika cen może spaść w pobliże 3 procent, pamiętajmy na razie, że to tylko prognozy, ale to by było bardzo korzystne - dodał.