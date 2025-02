Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma wreszcie stać się "użyteczny"

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma szansę stać się w końcu użyteczny. Ruszył właśnie nowy przetarg na pogłębienie ostatnich 900 metrów rzeki, na skutek czego do portu w Elblągu będą mogły przypływać statki towarowe.

Jest nowy przetarg dotyczący pogłębienia ostatniego odcinka drogi wodnej do portu w Elblągu - poinformował w piątek wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Zapewnił, że w rezultacie tych prac kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będzie "wreszcie użyteczny".

"Chcę Was poinformować, że wczoraj został wysłany do publikacji nowy przetarg dot. pogłębienia ostatniego odcinka drogi wodnej do portu w Elblągu. Poprzedni nie został unieważniony przez to, że ktoś wpadł na pomysł rezygnacji z tej inwestycji, tylko przez fakt, że nadesłane oferty nie spełniały założeń budżetowych i konieczna była zmiana tych założeń. Teraz będzie on rozstrzygany w tzw. trybie unijnym" - poinformował w piątek na platformie X wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Do portu w Elblągu będą mogły przypływać statki towarowe

Jak dodał, "dzięki naszym działaniom przekop, na który wydano blisko 2 miliardy zł i przez który dzisiaj przepływają w większości rekreacyjne żaglówki, stanie się wreszcie użyteczny".

Wiceminister wskazał, że "przez dobrą współpracę z samorządem Elbląga pogłębiony zostanie ostatnie 900 m rzeki i do portu w Elblągu będą przypływać statki towarowe o długości do 100 m". "Nasi poprzednicy nie potrafili tego zrobić" - dodał.

Urząd Morski w Gdyni, czyli inwestor, informował, że przetarg na wykonanie dokumentacji przed pogłębieniem ostatniego odcinka toru wodnego do portu w Elblągu został unieważniony, ponieważ były wątpliwości co do sposobu oszacowania zadania; ponadto ogłoszenie umieszczono w niewłaściwym publikatorze.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną materiały prasowe NDI/BESIX

Ostatni odcinek drogi wodnej

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla prac, które polegają na budowie toru wodnego na rzece Elbląg. Tor ma mieć 36 m szerokości i 5 m głębokości na odcinkach od punktu P1 (znajdującego się na wysokości oczyszczalni ścieków) do punktu P2 (przy rozwidleniu rzeki i Kanału Jagiellońskiego) oraz od punktu P2 do punktu Port (zlokalizowanego na wysokości mostu Unii Europejskiej).

Prowadzone będą też umocnienia brzegu oraz zbudowana zostanie obrotnica o średnicy 160 m na rozwidleniu rzeki Elbląg i Kanału Jagiellońskiego.

Planowane pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg to ostatni odcinek drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną, której wykonanie zadeklarował rząd.

Zakres prac na Mierzei Wiślanej

Jak informował wcześniej Urząd Morski w Gdyni, w styczniu ub. roku Ministerstwo Infrastruktury zleciło dyrektorowi urzędu przygotowanie dokumentacji projektowej, analizy nawigacyjnej oraz wykonanie ekspertyz technicznych. Chodzi o to, by ustalić niezbędne inwestycje, umożliwiające dokończenie toru wodnego i wykorzystanie infrastruktury portu w Elblągu - wyjaśnił wówczas inwestor.

Urząd Morski w Gdyni dodał, że od stycznia 2024 roku prowadzone są prace przy pogłębieniu rzeki Elbląg, realizowane w ramach IV etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Umowa swoim zakresem obejmuje wykonanie kolejnego odcinka toru wodnego o głębokości 5 m. Na odcinku P1 (na wysokości oczyszczalni ścieków) do P2 (przy rozwidleniu rzeki i Kanału Jagiellońskiego) przeprowadzone zostały również badania i oczyszczanie dna z przeszkód ferromagnetycznych (np. złom, elementy żelbetowe, przeszkody wielkogabarytowe, historyczne pozostałości militarne). Kontynuacja prac jest częściowo przewidziana w tym roku.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 km, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany ma nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg – także ponad 10 km. Pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał oraz cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.

Prace na Mierzei Wiślanej

Prace na Mierzei Wiślanej rozpoczęły się w październiku 2019 roku. We wrześniu 2022 roku nastąpiło otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, po zakończeniu pierwszego etapu projektu "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".

Drugi etap inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego, o długości około 10,4 km, na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje ziemnych wałów przeciwpowodziowych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w Nowakowie, wraz ze zmianami układu drogowego. Prace w ramach drugiego etapu rozpoczęły się w kwietniu 2021 roku. Most obrotowy ma zostać otwarty w najbliższych dniach.

W ramach trzeciego etapu realizowana jest budowa toru wodnego na Zalewie Wiślanym, na długości około 8,2 km.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną PAP/Maria Samczuk, Maciej Zieliński

Całkowita długość planowanej drogi wodnej to niemal 23 km. Po zakończeniu całości prac kanał żeglugowy ma pozwolić przepływać z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany jednostkom o zanurzeniu do 4,5 metra, długości do 100 metrów i szerokości do 20 metrów. Koszt inwestycji był szacowany na 2 mld złotych.

Autorka/Autor:Pkarp/ams

Źródło: PAP